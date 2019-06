23. Juni 2019, 22:24 Uhr Stadtrat will Fördergelder nutzen Höher, größer - günstiger

Die Turnhalle der Oberndorfer Grundschule wird neu gebaut

Die Kinder der Grundschule in Oberndorf werden künftig doppelt so viel Platz zum Turnen haben wie bisher. Ohne Gegenstimmen beschloss der Technische Ausschuss nun einen Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat, die Turnhalle der Schule neu bauen zu lassen. Dass das Gremium der Empfehlung folgt, gilt als Formsache. Hintergrund ist die seit einigen Jahren geplante Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Oberndorf. Im vergangenen Jahr wurde das Vorhaben auf den Weg gebracht, so sollen unter anderem die noch weitgehend im Originalzustand der 1950er Jahre befindlichen Sanitäranlagen erneuert werden, außerdem wird das Schulhaus vergrößert. Dadurch soll es mehr Platz für die Mittagsbetreuung geben, genau wie für den ebenfalls dort untergebrachten Kindergarten. Dieser könnte sein Angebot von derzeit 25 Plätzen verdreifachen.

Bereits im April hatten die Ausschussmitglieder darüber diskutiert, wenn ohnehin an der Schule gebaut wird, auch die Turnhalle entweder zu sanieren oder gleich zu ersetzen. Bei ersterer Variante würde der derzeit rund 100 Quadratmeter große Turnraum um etwa ein Drittel erweitert, Variante zwei sieht eine immerhin 300 Quadratmeter große Turnhalle vor. Diese wäre außerdem deutlich höher als der Turnraum und in dem Neubau könnten auch weitere Räume untergebracht werden, etwa Toiletten, Umkleiden und ein Geräteraum.

Trotz des höheren Aufwandes und der damit verbundenen höheren Kosten - die einfache Variante würde laut Berechnung der Architekten rund 530 000 Euro kosten, eine neue Turnhalle dagegen knapp 1,36 Millionen - könnte die Stadt am Ende mit der größeren Variante günstiger fahren. Grund ist, dass es für die Sanierung und Erweiterung kein Fördergeld gibt, für den Neubau dagegen schon. Insgesamt, so die Berechnung des Bauamtes und der Architekten, koste die Variante mit der kleinen Halle insgesamt 5,7 Millionen Euro, mit der neu gebauten größeren 6,5 Millionen. Für diese könnte die Stadt aber rund 1,1 Millionen Euro mehr an Fördermitteln bekommen, was also am Ende 300 000 Euro weniger Kosten bedeute.

Allerdings nur, so Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU), wenn die Stadt bis Ende August die entsprechenden Förderanträge stellt. Weshalb das Gremium nun zwischen drei Szenarien wählen müsste: Erstens, alles bleibt wie es ist, "wer die Halle kennt, weiß, dass das keine besonders gute Idee ist". Oder eben zweitens und drittens, man wählt zwischen der großen und der kleinen Variante.

Das Votum im Ausschuss war eindeutig pro Neubau. Martin Schechner (CSU) sagte, dieser sei "wirklich angebracht" und dass die Halle künftig ebenerdig zu erreichen sein soll, sei auch im Sinne der Kindergartenkinder. Er regte aber auch an, nach Möglichkeiten für einen größeren Spielplatz zu suchen, wenn es im Schulhaus künftig mehr Kinder geben wird. Und auch mehr Parkplätze seien dann wohl für den Hol- und Bringverkehr nötig. Ebenfalls sinnvoll sei ein weiterer Eingang in die neue Halle, so dass externe Nutzer, wie etwa von den Sportvereinen, nicht durchs Schulhaus laufen müssten. Einen solchen nannte auch Elisabeth Platzer (SPD) "eine gute Idee", ansonsten sei ihre Fraktion ebenfalls für die große Variante, "alles andere wäre ein Schmarrn". Zweiter Bürgermeister Toni Ried (FW) sagte, "wenn wir da schon hinlangen, dann richtig", deshalb sollte man den Neubau umsetzen. Dies befürworten auch die Grünen, laut Petra Behounek ist die große Variante "für die Zukunft am meisten tragfähig".

Wenn der Stadtrat Mitte Juli sein Einverständnis erteilt und bis August die schulaufsichtliche Genehmigung vorliegt, kann die Stadt den Förderantrag noch dieses Jahr stellen. Wann dann der Umbau beginnt, steht aber noch nicht fest.