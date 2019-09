"Da muss eine Verbesserung her, kann so wirklich nicht weitergehen", klagte CSU-Stadtrat Sepp Carpus. "Ich weiß echt nicht, was für ein Duktus hier im Hause herrscht", schob Heinz Fröhlich (Bündnis für Grafing) hinterher. Von CSU und BfG hat die Grafinger Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) am Dienstag im Bauausschuss deutliche Kritik einstecken müssen. Kit des seltenen CSU-BfG-Zusammenschlusses war die Praxis, mit der die Stadtverwaltung zuletzt die Sitzungsprotokolle handhabte.

Wie diese zu erstellen sind, regelt in Kommunalparlamenten die Geschäftsordnung. In Grafing besagt sie, dass ein Protokoll immer in der darauffolgenden Sitzung eines Gremiums zur Genehmigung vorzulegen ist. Beim Bauausschuss hätte die Verwaltung, wenn nicht gerade Sommerferien dazwischenkommen, vier bis fünf Wochen Zeit - denn in der Regel tagt der Ausschuss einmal monatlich. Die Protokolle, die am Dienstagabend den Streit auslösten, betreffen die Bauausschusssitzungen zwischen Februar und Juli vergangenen Jahres, konkret: vom 20. Februar, 20. März, 24. April, 14. Juni sowie vom 24. Juli 2018. Die älteste Mitschrift war am Dienstag also fast auf den Tag genau eineinhalb Jahre überfällig.

Aktuelle Protokolle sind essenziell, sagen CSU und BfG

Diese Praxis torpediere eine gewissenhafte Stadtratsarbeit, waren sich CSU und BfG einig. Aktuelle Protokolle seien essenziell, wolle man zum Beispiel bei einer Folgeentscheidung etwas rekapitulieren, erklärte Carpus. Und überhaupt, wie solle jemand bitteschön nach eineinhalb Jahren noch wissen, ob sich wirklich alles so wie niedergeschrieben zugetragen hätte? "Entweder, wir vertagen das", stellte er klipp und klar. "Oder ist stimme dagegen!"

Dasselbe kündigte auch Fröhlich an. "Nie im Leben" sei er in der Lage gewesen, die knapp 300 Protokoll-Seiten vor der Sitzung durchzulesen. Und was er nicht kenne, darüber wolle er auch nicht abstimmen. Dem pflichtete sodann auch zweiter Bürgermeister Josef Rothmoser (CSU) bei.

Die Erstellung der Mitschriften werde immer zeitaufwendiger

Alldem konnte Bürgermeisterin Obermayr freilich wenig entgegenstellen. Natürlich seien die langen Zeitspannen ein Problem, sagte sie. "Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Diskussionen sind Teil des demokratischen Prozesses - aber wir diskutieren hier wesentlich ausführlicher und genauer, als das noch vor fünf Jahren war. Einfach, weil die Mehrheitsverhältnisse andere sind." Entsprechend zeitaufwendig sei auch die Protokollerstellung geworden. Eine der fünf Mitschriften bringt es auf über 60 Seiten. Fröhlich wollte die Erläuterung so nicht gelten lassen. Dass die Rathausspitze die Geschäftsordnung nicht durchsetze, darum gehe es doch im Kern.

Ganz so scharf wollte es Bauamtsleiter Josef Niedermaier nicht sehen. "Wir werden es nicht besser machen können, wenn dieser Wahnsinn auf dem Bausektor nicht nachlässt." Jeder noch so kleine Einwand zum Beispiel eines Nachbarn müsse bearbeitet werden - "und zwar exakt und juristisch wasserdicht". 900 Überstünden würde sein Referat aktuell vor sich herschieben. "Es herrscht ein geradezu unmenschliches Programm." Notgedrungen würden Formalia wie Protokolle daher auf weniger arbeitsintensive Wochen geschoben, also zum Beispiel in die Sommerferien. "Sehen Sie es uns nach - Entschuldigung!"

Dass Niedermaier bei alldem kaum überzeichnet haben dürfte, bekräftigte ein Blick auf das Bauausschuss-Programm vom Dienstag. Allein im öffentlichen Teil hatten die Stadträte 20 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Allein beim zweiten - dabei ging es um einen Carport in Nettelkofen - gab es neun Wortmeldungen und eine Dreiviertelstunde Debatte. Zu einem Kräftemessen zwischen Bürgermeisterin und Ausschuss kam es am Ende nicht. Obermayr schlug vor, die Genehmigung zu vertagen. Dann hätte jeder genug Zeit zur Sichtung der Protokolle. Gegenstimmen gab es keine.