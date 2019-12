Der Singkreis Ebersberg lädt wieder zu seinem "Adventsingen" in die Stadtpfarrkirche Sankt Sebastian ein. Es findet statt am Samstag, 21. Dezember, um 19 Uhr. Unter dem Titel des Liedes "So weissagt der Prophet" möchten die Sänger und Musikanten aus Nah und Fern in ihren Liedern und Weisen die Zuhörer für die adventliche Botschaft erreichen und auf das Weihnachtsfest einstimmen. Mit feinem Gespür hat Sepp Krammer das Programm für diesen besinnlichen Abend zusammengestellt. Christine Krammer steuert als Sprecherin anregende Texte bei.

Aus dem Ebersberger Raum werden neben dem Singkreis die Ebersberger Volksmusik und die bekannten Steigbaam Weisenbläser, eine virtuose Gruppe um Christoph Bachmann und Stefan Wolperdinger, zu hören sein. Zu den heimischen Sängern und Musikanten gesellen sich Gäste aus dem altbairischen Raum. So werden auch die Geigenmusi hoib & hoib sowie der Lindmair Dreigesang - anstelle der verhinderten Familie Oberhöller - in der Ebersberger Kirche zu hören sein. Das renommierte Frauen-Trio entstammt der Sängerfamilie Röpfl. Mit glockenhellen Stimmen singen Marlene Lindmair und ihre Töchter Constanze und Simone Lieder und Jodler, vielfach aus der Feder der Oma. Die Geigenmusi hoib & hoib besteht zu gleichen Teilen aus Madln und Burschen, und spielt in der Besetzung aus zwei Geigen, Flöte, diatonischer Ziach, Harfe und Bassgeige. Dass die Geschwister Helena und Raphael Gaida, Johanna Mürnseer, Christian Hornsteiner, Magdalena Salchegger und Seppi Neumüller hervorragende Interpreten der echten alpenländischen Volksmusik sind, haben sie schon vielfach bewiesen. Sie sind ausgezeichnet mit dem Traunsteiner Lindl und dem Herma-Haselsteiner-Preis.

Karten zu 14 oder zehn Euro gibt es im Kartenvorverkauf an diesem Donnerstag, 19. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Rathaus Ebersberg, sowie an der Abendkasse von Sankt Sebastian, die um 18 Uhr öffnet.