Die vorweihnachtliche Hektik für eine Weile vergessen: Dafür hat die Stadtkapelle Grafing wieder eine besondere "Blasmusik im Advent" in voller Blasorchesterbesetzung vorbereitet. Die rund 30 Musikerinnen und Musiker spielen unter der Leitung von Florian Landerer am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Grafing. Zu hören gibt es neben stimmungsvollen Arrangements weihnachtlicher Sätze und festlicher Werke klassische sowie moderne konzertante Blasmusik. Der Eintritt ist frei.