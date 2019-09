Es ist das erste Mal, dass der Chef dem Publikum höchstpersönlich erklärt, was es in der neuen Grafinger Kultursaison zu erwarten hat: Am Sonntag, 22. September, stellt Sebastian Schlagenhaufer das Programm der Stadthalle vor, und zwar bei einem gemütlichen Frühschoppen um 11 Uhr in der Turmstube. Und damit es dabei auch recht lustig zugeht, hat er dazu die Isarschiffer eingeladen. Das Kabarettduo will mit einer einzigartigen Mischung aus Musik, Kabarett, Comedy und Clownerie begeistern: Doro und Rainer Berauer kreieren aus lustigen Couplets im Stil der großen bayerischen Volkssänger, akrobatischem Wortwitz valentinscher Prägung, modernen Elementen wie Beatbox oder Minimal-a-cappella und vielen Instrumenten einen überraschendes, vogelwildes Programm. "Schräg und zugleich kerzengerade", heißt es in der Ankündigung. Daneben wird Schlagenhaufer einige Höhepunkte sowie Geheimtipps der neuen Spielzeit vorstellen, darunter auch das neue Format "Litera-Turm". Weißwürste, Breze und Getränk sind im Eintrittspreis von zehn Euro inbegriffen. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen (Buchhandlungen in Grafing, Aßling und Kirchseeon) sowie im Internet unter www.stadthalle-grafing.de.