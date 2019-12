Am Ende eines jeden Jahres stellt man sich die bange Frage: Was war wieder alles los? Wie will man sich das um Himmels Willen alles merken? Man will doch mitreden können! Der Kabarettist Holger Paetz hat die "Highlights" des Jahres gesammelt und präsentiert sie am Sonntag, 8. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Grafing in seiner unwiderstehlichen Ein-Mann-Show mit dem Titel "So schön war's noch selten!" - eine kabarettistische Berg- und Talfahrt durch die vergangenen zwölf Monate. Das verflossene Jahr 2019 hat wieder mal gezeigt, was in 365 Tagen so alles passieren kann - und Holger Paetz blickt mit Hochachtung darauf zurück. Der Münchner ist ein sprachvirtuoser Kabarett-Literat. Seit mehr als zehn Jahren hält er seine satirischen Rückschauen, unter anderem monatlich im "Valentin-Karlstadt-Musäum". Paetz räsoniert dabei über Politisches und Alltägliches, defloriert genüsslich Tabus und zerstückelt brisante Themen nachhaltig. In der Ankündigung heißt es: "So schön schwarz hat man das vergangene Jahr noch nicht erlebt!" Karten für den Abend in der Grafinger Stadthalle gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.stadthalle-grafing.de.