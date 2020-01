Einen spannenden Bildervortrag kann man am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Grafing erleben: "Kirgistan - Land zwischen Steppe und Hochgebirge". Gulaim und Jochen Ebenhoch stellen das hierzulande noch relativ unbekannte Land von verschiedenen Seiten vor und berichten von ihren atemberaubenden Reisen durch das Herz Zentralasiens. Dazu gibt es selbstzubereitetes kirgisisches Fingerfood.

Seit fast zehn Jahren sind Gulaim und Jochen Ebenhoch unterwegs auf ihrem abenteuerlichen Weg zu Fuß nach Kirgistan. Dieses ambitionierte Projekt, das den Namen "Via Kirgisia" bekommen hat, ist noch nicht abgeschlossen - die lange Wanderung führt das in Vaterstetten lebende Ehepaar momentan in einzelnen Etappen durch den Kaukasus. Seit kurzem organisieren sie auch Kultur- und Wanderreisen in Gulaims kirgisischer Heimat, auf denen man das zentralasiatische Land an der legendären, alten Seidenstraße intensiv kennenlernt. Kirgistan wird vom Tien-Shan-Gebirge beherrscht, das mit seinen schneebedeckten Gipfeln, den Steppen, einsamen Tälern und malerischen Seen von besonderer landschaftlicher Schönheit ist. Wer also vorhat, einmal in das übrigens visa-freie Kirgistan zu reisen oder einfach nur neugierig ist, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen. Der ist Eintritt frei, Spenden sind aber erwünscht.