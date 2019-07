23. Juli 2019, 22:05 Uhr Stadtbücherei Grafing Plaudern über Mozart

In der beliebten Reihe "Plaudereien am Klavier" wird Timm Tzschaschel am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr in der Stadtbücherei Grafing über Mozarts Nachtmusiken und Serenaden sprechen. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro. Außerdem geht so manche Reihe der Bücherei in die Sommerpause: Die "Lesekerle" finden im August und September nicht statt, auch die "Spielbären" treffen sich erst wieder im Oktober.