7. April 2019, 22:30 Uhr Stadtbücherei Grafing Lesungen satt

In der Stadtbücherei Grafing liest am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr der Grafinger Klaus Willmann aus seinem neu erschienenen Buch "Schreie der Ertrinkenden - Von der Ostfront bis zum Untergang der Gustloff". Darin schildert der Autor den unglaublichen und doch wahren Überlebenskampf des Hans Fackler, der mit 17 Jahren in die Wehrmacht eingezogen und an die Ostfront geschickt wird. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, 11. April, geht es in der Bücherei weiter mit musikalische und literarische Leckerbissen. Von 9 bis 11 Uhr kann man bei einem leckeren Frühstückscafé Prosa und Gedichten lauschen und sich von musikalischen Einlagen von Anna Schmid verzaubern lassen. Wer gerne selbst ein Gedicht oder eine Geschichte vortragen möchte, darf gerne Texte mitbringen. Der Eintritt beträgt acht Euro. Die Stadtbücherei Grafing bittet um Anmeldung für das Frühstück unter der Telefonnummer (08092) 67 33. Dieser Vormittag ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Katholischen Kreisbildungswerk Ebersberg.