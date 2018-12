9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Stadtbücherei Grafing Bücher, Musik und Spiele

Kaffee, Kuchen und guten Lesestoff gibt es beim Vorlesen für Erwachsene an diesem Montag, 10. Dezember, um 15.30 Uhr in der Stadtbücherei Grafing statt. Der Eintritt ist wie immer frei. Umrahmt mit Musik von Schülern des Grafinger Gymnasiums, liest Schulleiter Paul Schötz an diesem Montag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr "Die Heilige Nacht" von Ludwig Thoma. Einlass in der Stadtbücherei Grafing ist ab 19 Uhr und der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro. Für die spielbegeisterte Kinder gibt es am Freitag, 14. Dezember, die Gelegenheit, gemeinsam zu spielen: Die Spielbärchen (Kinder ab fünf Jahren) treffen sich um 16 Uhr und die Spieletiger (Kinder ab zehn Jahren) ab 17 Uhr in der Stadtbücherei Grafing.