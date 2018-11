29. November 2018, 22:05 Uhr Stabile Lage Noch keine Winterflaute auf dem Arbeitsmarkt

Die stabile Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt hält weiter an: Der Landkreis konnte seine Oktober-Arbeitslosenquote von 1,7 Prozent auch im November 2018 beibehalten. Damit lag die Quote um 0,1 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt zählte die Agentur für Arbeit Ebersberg im November 1299 arbeitslose Personen, das waren 25 Frauen und Männer weniger als noch im Oktober. "Unser Arbeitsmarkt profitierte in den vergangenen Wochen von den anhaltend guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zudem war von der Winterarbeitslosigkeit noch nichts zu spüren, da in den witterungsabhängigen Außenberufen auch im November noch gearbeitet werden konnte", erläutert Karin Weber, Chefin der Agentur für Arbeit Freising, deren Zuständigkeitsbereich die Landkreise Freising, Ebersberg, Erding und Dachau umfasst. Auch bei der Personalnachfrage machte sich noch keine Winterpause bemerkbar. Insgesamt befanden sich im Bereich der Agentur für Arbeit in Ebersberg 1256 Arbeitsangebote im Stellenpool. Die Arbeitgeber suchten dabei vor allem qualifizierte Arbeitskräfte: Konkret handelte es sich dabei um 970 Arbeitsstellen für Fachkräfte und 286 Stellen für Helfer.