13. Dezember 2018, 22:06 Uhr St. Ulrich in Grasbrunn Bairischer Advent

Fast 40 Jahre Tradition werden fortgesetzt: Am Sonntag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr findet in der Grasbrunner Kirche Sankt Ulrich eine besinnliche Stunde mit adventlichen Liedern, Musikstücken und bairischen Texten statt. Gestaltet wird die Bairische Adventsstunde vom Grasbrunner Dreigesang, dem Tri-Angel-Dreigsang, der Grasbrunner Stubn-und Saitn-Musi, der Klarinetten- und Okarina-Musi sowie Sophie Kreuzer an der Harfe. Die Texte liest Diakon Matthias Holzbauer. Der Eintritt ist frei.