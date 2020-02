Am 14. Februar gibt es ab 18 Uhr im Wirtshaus am Sportpark Grasbrunn lauter Prominente zu sehen. Zumindest als Persiflage: Der in Neukeferloh lebende Karikaturist Franz Eder zeigt seine Bilder. Darüber hinaus erzählt er davon, wie jene auf seine Zeichnungen reagieren, die er in den Medien auf die Schippe nimmt. Zu hören sind Geschichten über Vernissagen, Künstler - und darüber, dass Kunst eben doch nicht immer Kunst ist. Franz Eder und Ingrid Röser von der Bürgerwerkstätte "Neue Bürgerbewegung und Ehrenamt" laden herzlich ein.

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback