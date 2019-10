Nach einer längeren Planungsphase wurde jetzt innerhalb eines halben Jahres termingerecht der neue Kunstrasenplatz des SC Baldham-Vaterstetten an der Sportanlage an der B304 fertiggestellt. Damit können endlich 35 Jugendmannschaften ihren Trainingsbetrieb auch in den Wintermonaten aufrecht erhalten. Mit den Zuschüssen der Gemeinde Vaterstetten, des Bayerischen Landes-Sportverbandes und vor allem auch durch die Beitragserhöhungen des Vereins ist eine solide Finanzierung des Platzes sichergestellt. Kunstrasen-Paten haben weiterhin die Möglichkeit, der Fußballabteilung Spenden in unterschiedlicher Höhe über die Homepage https://scbv.fussball-kunstrasen.de zukommen zu lassen.

Die zwischenzeitlichen Diskussionen über die Verträglichkeit des Granulats konnte der Vorstand des Vereins durch einen offenen Brief an die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler, den Bayerischen CSU-Generalsekretär Markus Blume, Vertreter der großen deutschen Tageszeitungen, der lokalen Presse und des bayerischen Sportverbands erheblich entschärfen. Das Fraunhofer-Institut versicherte vor dem Hintergrund einer belegbaren falschen Faktenlage eine sachbezogene Nachbesserung ihres zu Recht angefochtenen Gutachtens und die Industrie prüft Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Granulats. Außerdem läuft zurzeit das öffentliche Konsultationsverfahren der Europäischen Chemikalien Agentur (ECHA) über die Nutzung von Füllmaterialien aus Kunststoff für das Training und den Spielbetrieb.

Der Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes am Sonntag, 13. Oktober, steht damit nichts mehr im Wege. Für die sportliche Unterhaltung sorgen ein G-Jugend Blitzturnier und ein Spiel der F-Jugend gegen Eltern. Viel Spannung verspricht auch das Elfmeterturnier der E-Jugend gegen die Torhüter der Herren. Die Platzweihe erfolgt durch den Pfarrer der Gemeinde Vaterstetten. Vertreter aus den Gemeinden, des Landkreises, des Sportverbandes, der Projektverantwortlichen und der Sponsoren werden um 14 Uhr den Platz offiziell eröffnen. Für den SCBV ist es ein wichtiger Schritt, der die Basis für eine erfolgreiche sportliche Arbeit der Fußballabteilung auch in den nächsten Jahren sicherstellt, schreibt Pressewart Jochen Hoepner in einer aktuellen Mitteilung.