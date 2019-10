Es gibt guten und es gibt schlechten Schmerz für Lena Etessam. Der gute, das ist der, wenn sie an die Belastungsgrenze ihre Muskeln und sogar noch ein wenig darüber hinaus geht. Denn dann merkt sie, "dass es was bringt".

Bei Etessam "bringt" es etwas, wenn sie 90 Kilogramm aus dem Stand oder sich selbst in einem Klimmzug durch die Luft hebt. Mit Make-Up, langen Wimpern und manikürten Nägeln. Als wäre jedes Training schon eine Generalprobe für die große Show. Genau darum geht es, denn Lena Etessam betreibt Bodybuilding. Genauso wie Alexander S. 26 Jahre ist er alt und bildet seinen Körper schon zwei "Seasons" länger als die drei Jahre jüngere Etessam, durch ihn kam sie erst zu dem Sport.

Ein beliebiger Morgen könnte es sein im Fitnessstudio in Langwied. So gut wie jeden Tag ist Etessam hier, und Alexander S. sowieso, denn er leitet das Studio. Die beiden sitzen auf den Kunstledercouchen im Eingangsbereich, und dort erzählt Etessam auch vom "schlechten Schmerz". Davon wie sie im vergangenen Jahr an der Schulter operiert werden musste, weil der Knorpel sich abgenutzt hatte, vom zu intensiven Training.

"Weil ich da aber mitten in der Wettkampfphase war, musste ich mir vor der OP regelmäßig Kortison spritzen lassen und durfte trotzdem nicht weniger Gewicht heben", sagt sie. Eine harte Zeit sei das gewesen. Doch für die fünf Minuten im Bikini und auf Stöckelschuhen vor den Kampfrichtern sei es das wert gewesen. Zweite ist Etessam bei der Niederbayerischen, dritte bei der Bayerischen Meisterschaft geworden, trotz der Schulter.

2016 trat Alexander S. das erste Mal bei der Bayerischen Meisterschaft im Bodybuilding an. Wurde ebenfalls Zweiter und qualifizierte sich damit für die Deutsche Meisterschaft. "Dabeisein war dort noch alles - eine Platzierung habe ich nicht gemacht", sagt er. Aber in diesem Jahr soll es weitergehen. Am Wochenende fährt er erneut zur Bayerischen Meisterschaft, der erste Platz wäre schön und dann im besten Fall auch eine gute Bewertung auf der Deutschen Meisterschaft.

Das Fitnessstudio in Langwied ist wie ein zweites Zuhause für Lena Etessam und Alexander S..

Klimmzüge sind eine von Lena Etessams leichteren Übungen. 90 Kilogramm aus dem Stand zu heben, das geht an die Belastungsgrenze, an die Grenze des "guten Schmerzes".

Sich jeden Tag mit den Ausmaßen des eigenen Körpers zu beschäftigen,...

...hat für Alexander S. eine Lücke geschlossen.

So gut wie jeden Tag ist Etessam im Fitnessstudio, und Alexander S. sowieso, denn er leitet das Studio.

In Badehose, mit Farbe besprüht und mit Öl eingerieben wird er dort seine Muskeln präsentieren. Deswegen sind die 13 bis 15 antretenden Athleten auf der Bühne kaum wiederzuerkennen. In Sporthosen und Pullover sieht Alexander S. zwar aus wie ein sportlicher junger Mann, aber nicht unbedingt wie ein Koloss. Damit seine Muskeln die Richter am Sonntag mit ihrer "Symmetrie" und "Definition" überzeugen, hat Alexander S. streng genommen seit zehn Wochen Hunger.

Lediglich drei bis vier Prozent Körperfett soll ein Athlet bei einem Wettkampf in seiner Klasse haben - ungefähr 20 Prozent gelten als gesunder Durchschnitt. "In der Diät vor einem Wettkampf ist es echt hart, da denkst du eigentlich den ganzen Tag nur noch an Essen", sagt Alexander S. Trotzdem dürfe man nicht weniger Gewicht heben, stemmen, ziehen, drücken. 440 Kilogramm sind das bei ihm beispielsweise an der Beinpresse. Auch wenn die Kraft zu versagen scheint, die Muskeln vor Schmerz schreien und der Kreislauf schon fast nicht mehr mitspielt.

"Die Ernährung ist beim Bodybuilding mindestens so wichtig wie das Training", sagt Alexander S.. Viel Eiweiß, viel Gemüse, kaum Kohlehydrate. In den Wochen vor einem Wettbewerb von all dem kaum noch halb so viel wie in einer "Aufbauphase". Jeder Tag ist durchgerechnet von ihrem Coach Thomas Holzer, der selbst 25 Jahre lang Bodybuilder und zwei Mal Deutscher Meister war. Jede Kalorie, jede Wiederholung bei den Übungen muss passen, damit das "Ergebnis dann auch passt", sagt Alexander S.. Alle zwei Wochen schicken sie dem Coach Bilder zum "Bodycheck". Noch vor drei Jahren hätte Holzer nicht gedacht, dass Alexander S. eines Tages "bühnenreif" sein würde. Mittlerweile hat er keine Zweifel, dass sein Athlet mindestens den bayerischen Meistertitel holen kann.