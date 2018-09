21. September 2018, 21:45 Uhr Spitzenstandort Freund der Betriebe

Landkreis Ebersberg gewinnt bundesweiten Mittelstandspreis

Als einzige von 97 nominierten Kommunen bundesweit ist der Landkreis Ebersberg mit dem Mittelstandspreis der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet worden. "Zukunft gestalten" - lautete heuer das Motto des Wettbewerbs. Unternehmen und Kommunen können sich nicht bewerben, sondern werden von Netzwerkpartnern der Stiftung - wie IHK, Banken oder Verbänden - vorgeschlagen. Die stellvertretende Landrätin Magdalena Föstl (CSU) und Brigitte Keller, Leiterin der Abteilung "Zentrales und Bildung" im Landratsamt, nahmen den Preis bei einer Gala in Würzburg entgegen. "Mit Service zum Erfolg", lautete der Titel der Ebersberger Laudatio. "Wir sind sehr stolz, dass unsere Arbeit gewürdigt wird. Dieser Preis bedeutet auch Rückenwind für unseren Kurs Richtung Kunden- und Serviceorientierung", so Landrat Robert Niedergesäß (CSU).

Als erster Landkreis in Bayern hat sich Ebersberg mit dem RAL-Gütezeichen als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung zertifiziert. Focus Money hat den Landkreis 2017 zum Wirtschaftsstandort Nummer eins in Deutschland gekürt. Schnelle Genehmigungsprozesse, transparente Strukturen und persönlichen Ansprechpartner für die Betriebe werden als Grundpfeiler für den starken Wirtschaftsstandort gesehen. "Der Preis gebührt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg" so Keller.