23. September 2018, 21:55 Uhr Spielkistl Springform

Die Bäckerei Freundl hat dem Jugendamt eine Hüpfburg spendiert

Das Kreisjugendamt Ebersberg verleiht seit über seit 30 Jahren Geräte zum Hüpfen, Toben und Rumbaldowern aus seinem so genannten Spielkistl in der Anzingerstraße 10a. Neben der beliebten Schaumkusswurfmaschine können Schulen, Kindergärten, gemeinnützige Institutionen und Privatpersonen im Landkreis Ebersberg nun ein neues Utensil ausleihen: Eine Hüpfburg in Form einer riesigen Torte mit Kerzen oben drauf. Die haben Lieselotte und Martin Freundl von der Bäckerei Freundl der Institution spendiert. Gemeinsam mit Jugendamtsleiter Christian Salberg (Zweiter von links) und Landrat Robert Niedergesäß (rechts) traten die Schenkenden deshalb zum Probehüpfen an. Ordnungsgemäß verzichteten alle Beteiligten auf ihr Schuhwerk und staunten derweil wohl auch über die erreichte Sprunghöhe, wie die Gesichtszüge verraten. Jedoch ist allen zukünftigen Nutzern, vornehmlich wohl Kindern, dringend zu raten, das Verhalten der Erwachsenen nicht nachzuahmen: Brezn und anderes Gepäck in die Hüpfburg mit zu nehmen, dürfte nicht nur dem Zustand der Gummigebäckburg schaden - sondern vor allem der eigenen Zunge.