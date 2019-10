Der Sozialverband VdK Bayern bittet von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 17. November, für die Sammlung "Helft Wunden heilen" um Spenden. Auch in diesem Herbst gehen wieder tausende ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler des VdK für die gute Sache von Haus zu Haus. Das gesammelte Geld kommt unbürokratisch Menschen in Not zugute. "Armut, Einsamkeit und Krankheit bestimmen leider auch heute den Alltag vieler Menschen", sagt Landesvorsitzende Ulrike Mascher. Mit den Spendengeldern finanziert der Sozialverband Erholungsaufenthalte für alte und kranke Mitbürger sowie bedürftige Familien oder Einzelfallhilfen für Menschen in Ebersberg. Die Sammler können sich ausweisen.