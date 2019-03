4. März 2019, 22:01 Uhr Spenden für die Tafel Doppelt hilfreich

Schmidt-Sozialstiftung zieht positive Bilanz für 2018

Menschen mit wenig Geld hochwertige Lebensmittel zukommen lassen und gleichzeitig die bäuerlichen Familienbetriebe fördern: Das ist das Ziel der sogenannten Doppelzweckaktionen der Manfred und Ute Schmidt Sozialstiftung. Diese hat nun eine positive Bilanz für das Jahr 2018 vorgelegt. Während die traditionellen Veranstaltungen wie gemeinsame Ausflüge oder Biergartenbesuche im Rahmen der Aktion "Gemeinsam statt einsam" im gewohnten Umfang fortgeführt worden seien, habe man die Doppelzweckaktionen sogar weiter ausgebaut, teilt Stiftungsvorsitzender Manfred Schmidt mit.

Dies finde großen Anklang, nicht nur bei den Begünstigten, sondern auch bei der örtlichen Nachbarschaftshilfe, die von der Stiftung "in immer stärkerem Maße" unterstützt werde. Insgesamt gab es im Jahr 2018 vier Doppelzweckaktionen. Unter anderem wurden in Zusammenarbeit mit der Öko-Kiste München-Riem und der Tagwerk-Genossenschaft Dorfen-Erding-Freising 30 gehaltvolle Lebensmittel-Geschenkkörbe für Kunden der Vaterstettener Tafel gespendet. Außerdem konnten die Tafel-Kunden dank der Stiftung auch mit frisch gepresstem Saft aus Äpfeln von heimischen Wiesen versorgt werden: 600 Liter hat die Stiftung zur Verfügung gestellt. Statt wie in der Vergangenheit Milch hat die Stiftung außerdem 2018 erstmals Eier und Nudeln an die Tafel gespendet. Mit dem Zornedinger Landwirts-Ehepaar Monika und Hans Glonner schloss die Stiftung einen Liefervertrag über 10 000 Eier und 1000 Pfund-Packungen Nudeln aus heimischer Erzeugung ab. Damit könne der Tafel-Bedarf "bis weit in das Jahr 2019 sicher gestellt werden", so Schmidt.

Der Vorsitzende weist aber auch darauf hin, dass die Stiftung durchaus mit Herausforderungen zu kämpfen hat. Angesichts der anhaltenden Niedrigst-Zinsen, die kaum noch die Kosten für Buchung und Verwaltung abdeckten, komme den regelmäßigen Sponsoren der Stiftung erhöhte Bedeutung zu. Ohne sie könnte "das anspruchsvolle Stiftungs-Programm nicht länger aufrecht erhalten werden", so Schmidt - zumal auch die in besseren Jahren angesammelten Rücklagen bald zur Neige gehen werden.