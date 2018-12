10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Spende Sparkasse unterstützt Hospizarbeit

Über Zuwendungen der Kreissparkasse in Höhe von insgesamt 100 000 Euro können sich die 26 Einrichtungen der Hospiz- und Palliativversorgung in den Landkreisen München, Starnberg und Ebersberg freuen. "Die Verbreitung des Hospizgedankens halte ich für äußerst wichtig", so Josef Bittscheidt, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. "Mit unserer Aktion wollen wir ein Zeichen setzen und auf die wichtige Arbeit dieser Einrichtungen aufmerksam machen."