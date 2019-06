3. Juni 2019, 22:04 Uhr SPD-Kandidat Uli Proske stellt sich vor

Uli Proske will bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr für die SPD in das Ebersberger Rathaus einziehen. Eine Möglichkeit, den Kandidaten kennenzulernen, gibt es an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr im Alten Speicher. Dort wird neben der Gelegenheit zum persönlichen Gespräch auch musikalische Unterhaltung geboten, und zwar von Peter Reichert zusammen mit der "Mia spuin Ois"-Musi. Außerdem wartet ein Überraschungsprogramm auf die Besucher.