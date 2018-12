10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Soziales Projekt 72 Stunden für die gute Sache

Katholische Jugendstelle Ebersberg hofft auf viele Teilnehmer

"Uns schickt der Himmel" - unter diesem Motto findet kommendes Jahr vom 23. bis zum 26. Mai wieder die bundesweite Sozialaktion des Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ) statt. Bei der 72-Stunden-Aktion engagieren sich junge Menschen in ganz Deutschland drei Tage lang für ein soziales, politisches, interkulturelles oder internationales Projekt. Zentrum der Aktion im Landkreis Ebersberg ist die Katholischen Jugendstelle Ebersberg, wo bereits die Vorbereitungen laufen. Der Einsatz für andere und mit anderen steht dabei im Mittelpunkt.

Mitmachen können nicht nur Gruppen aus katholischen Jugendverbänden, auch Schulklassen, Jugendeinrichtungen, Vereine und andere Gruppen können sich ab sofort unter www.72stunden.de anmelden. Bei der Anmeldung kann die Gruppe selbst wählen, ob sie ihr eigenes Projekt raussucht ("Do it"), ob sie ein Projekt zugeteilt bekommen möchte ("Get it") und ob sie eine der beiden Formen mit einer anderen Gruppe zusammen verwirklichen wollen ("Connect it"). Bei der bis dato letzten 72-Stunden-Aktion im Jahr 2013 waren bundesweit mehr als 170 000 Kinder und Jugendliche in knapp 4000 Aktionsgruppen im Einsatz.

2019 liegt der Fokus nun noch stärker auf sozialen Projekten. Von der Aktion sollen regionale Anstöße für gesellschaftliche und soziale Entwicklung ausgehen. Denn nicht nur Bauprojekte wie Klettergerüste oder die Gestaltung von Grünflächen können nachhaltig erlebbare Aktionen sein, auch Diskussionsrunden, Straßenfeste oder politische Aktionen wirken noch nach den drei Tagen für eine positive Entwicklung der Gesellschaft.

Interessenten können das Projekt mit Sach- oder Geldspenden unterstützen. Informationen zur Aktion sind auf Anfrage per E-Mail an 72h-ebe@gmx.de zu erhalten oder direkt in der Katholischen Jugendstelle Ebersberg in der Bahnhofstraße 8.