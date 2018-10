22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Soziales Engagement Ausgezeichnete Jugendarbeit

Der Landkreis vergibt einen Förderpreis - die Bewerbung läuft

Es passiert so viel für Kinder und Jugendliche in und um Ebersberg, das will der Landkreis auch in diesem Jahr wieder unterstützen. Jugendliche, Jugendgruppen, Vereine, Verbände und Organisationen können sich für den Förderpreis Jugendarbeit bewerben. Darauf weist Kerstin Meyer vom Kreisjugendamt Ebersberg hin. Die Auszeichnung ist mit 3000 Euro dotiert. Über die Aufteilung entscheidet eine Jury unter der Schirmherrschaft von Landrat Robert Niedergesäß.

Das Preisgeld soll wieder in die Jugendarbeit fließen und beispielsweise für die Organisation eines neuen Projektes, eine neue Anschaffung oder eine Gruppenunternehmung verwendet werden. Teilnehmen können Jugendgruppen, Vereine oder Initiativen, die herausragende Projekte der Kinder- und Jugendarbeit vorgenommen haben und deren Projekt folgende Kriterien erfüllt: Das Projekt hat im Landkreis Ebersberg stattgefunden. Die Hauptzielgruppe, Jugendliche von zwölf bis 27 Jahren, war eingebunden. Bei der Organisation waren Kinder und/oder Jugendliche an der Initiative, Planung und Organisation direkt beteiligt. Das Projekt basierte auf ehrenamtlichem Engagement und war für die Gruppe etwas Besonderes. Es machte es möglich, Neues auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, etwas zu bewegen. Das Projekt hat im Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis 31. Oktober 2018 stattgefunden.

Wer sich bewerben möchte, reicht eine kurze schriftliche Beschreibung des Projekts ein: Inhalte, Ziele, Beteiligte, Finanzierung, Ablauf, Ergebnis, Dauer. Dazu vorhandene Materialien zum Beispiel ein Konzept, Flyer, Plakate, Presseartikel, Fotos oder Filme. "Gerne nehmen wir die Unterlagen in digitalisierter Form entgegen", so Meyer. Interessierte schicken ihre Bewerbungen an das Landratsamt, Kreisjugendamt - Kommunale Jugendarbeit - Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg und per E-Mail an kerstin.meyer@lra-ebe.de.

Bewerbungsunterlagen, die Ausschreibung und ein Bewerbungsformular, stehen unter den folgenden Adressen als Download zur Verfügung: www.kreisjugendamt-ebersberg.de, www.kjr-ebe.de, www.jugendstelle-ebersberg.de, www.grafing.de. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, 31. Oktober.

Die Bewertung und Auswahl der Bewerbungen ist Aufgabe der Jury bestehend aus Vertretern des Kreisjugendrings, der Katholischen Jugendstelle, der Gemeindejugendpflege, der Kommunalen Jugendarbeit und dem Leiter der Abteilung Jugend, Familie und Demografie. Die Projektvorstellung und Auszeichnung wird am Freitag, 30. November, um 17 Uhr in Ebersberg stattfinden. Weitere Infos erhalten Interessierte im Kreisjugendamt unter der Telefonnummer (08092) 82 33 14. Informieren kann man sich auch per Mail an: kerstin.meyer@lra-ebe.de.