17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Sonntagsbegegnungen Die Gespräche gehen weiter

Nummer 97, 98 und 99 stehen fest: Bernhard Winter, Initiator und Organisator der Markt Schwabener Sonntagsbegegnungen, hat die ersten Veranstaltungstermine für das kommende Jahr festgelegt. So werde man sich in der 97. Auflage der Gesprächsreihe im März 2019 zusammen mit der Autorin Nina Ruge, der Society-Reporterin Marie Gräfin Waldburg und dem Fotografen Hans-Günther Kaufmann an die Filmschauspielerin Christine Kaufmann erinnern.

Im Mai gibt es dann einen Austausch zwischen dem Leiter des Psychologischen Dienstes der bayerischen Polizei, Hans-Peter Schmalzl, und dem Chefarzt für Gynäkologie an der Berliner Charité, Jalid Sehouli, über "Kommunikation in Krisen". Ebenfalls im Mai schließt sich als 99. Veranstaltung der Reihe die zweite Berliner Sonntagsbegegnung mit Gregor Gysi und Wolfgang Huber über "Glauben und Zweifeln" an. Näheres, die einzelnen Termine und eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsbegegnungen gibt es unter www.winternetz.net/news.