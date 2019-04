24. April 2019, 22:04 Uhr Sonntagsbegegnung Austausch über Kommunikation in Krisen

"Kommunikation in Krisen" ist das Thema der nächsten Markt Schwabener Sonntagsbegegnung am 5. Mai. Gäste sind diesmal Jalid Sehouli, Chefarzt für Gynäkologie an der Berliner Charité, und der Leiter des Zentralen Psychologischen Dienstes der Bayerischen Polizei, Hans-Peter Schmalzl. Bei diesem Dialog werden beide Referenten von ihren Erfahrungen mit Gesprächsführung in schwierigen Situationen erzählen und darüber den Austausch suchen: sei es beim Überbringen von negativen medizinischen Prognosen oder beim Umgang mit schwierigen polizeilichen Situationen wie Geiselnahmen oder Gewalteskalation. Sehouli ist bekannt durch sein aktuelles Buch "Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen", Schmalzl ist Koautor von "Moderne Polizeipsychologie in Schlüsselbegriffen". Die Veranstaltung beginnt um 11.15 Uhr im katholischen Pfarrheim in der Webergasse 3. Anmeldung per Mail an winter.lyrik@t-online.de.