3. Juni 2019, 22:04 Uhr Sonderausstellung in Grafing Bilder mit Geschichte

Unter dem Motto "Dahoam in Oberbayern" führen die beiden Kreisheimatpfleger Natascha Niemeyer-Wasserer und Thomas Warg am Donnerstag, 6. Juni, durch die aktuelle Sonderausstellung von Archiv und Museum der Stadt Grafing. Sie zeigt unter dem Titel "Von der Landschaft zum Porträt" Werke der beiden Künstler Rudolf Hof-mann und Friedrich Senser und stellt damit deren intensives Lehrer-Schüler-Verhältnis in den Fokus. Kunsthistorikerin Niemeyer-Wasserer und Historiker Warg erläutern sowohl die Bilder als auch deren Geschichte. Treffpunkt zur Veranstaltung, zu der alle Interessierten eingeladen sind, ist um 18.30 Uhr im Grafinger Museum, Bahnhofstraße 10. Die Teilnahme ist kostenfrei.