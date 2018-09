5. September 2018, 22:00 Uhr Sonderausstellung endet Der Weg zur Stadt

Letzte Gelegenheit: Am kommenden Sonntag, 9. September, endet die Sonderausstellung "Aus fünf mach eins" im Museum Grafing, die die Entstehung der Kommune nachzeichnet - also erklärt, wie aus fünf kleinen Orten eine Stadt wurde. Grafing, Öxing, Elkofen, Nettelkofen und Straußdorf waren nämlich einst autonom - und wollten das teils auch sehr gerne bleiben. Die Ausstellung stellt also eine wechselvolle Geschichte dar, angefangen von der Gemeindebildung 1818 bis zur Gemeindegebietsreform 1978. Das Museum ist geöffnet donnerstags von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Gruppen können sich unter (08092) 703 59 oder per Mail an b.schaefer@grafing.bayern.de anmelden.