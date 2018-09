28. September 2018, 21:56 Uhr Sommerloch vorbei Arbeitslosenzahl sinkt leicht

Ebersberger Quote im September wieder unter zwei Prozent

Die Ferien sind vorbei, das macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis bemerkbar: Im September waren wieder mehr Ebersberger erwerbstätig als einen Monat zuvor, wie die auch für den Landkreis zuständige Arbeitsagentur Freising mitteilt. Die Quote sank leicht von zwei auf 1,9 Prozent. Damit bezogen 1493 Personen Arbeitslosengeld, das sind 93 weniger als im August. Auch die Zahl der Arbeitssuchenden insgesamt ist zurückgegangen, sie fiel von 2927 auf nun noch 2740. Ebenfalls etwas weniger geworden sind im September die offenen Stellen: Wurden im August noch 1169 neue Kollegen gesucht, waren es Ende September nur noch 1147. Sehr deutlich gesunken ist der Neuzugang an Jobangeboten. Im Juli gingen bei der Agentur 313 Stellenangebote ein und im August 317, dagegen waren es nur noch 184 im September.

Diese Entwicklung entspricht dem Trend in der Region, in allen Landkreisen im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur ging die Quote zurück. In Dachau von 2,1 auf 1,9 Prozent, in Freising von 2,1 auf zwei Prozent und in Erding von 1,9 auf 1,8 Prozent. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote in allen vier Landkreisen nun bei 1,9 Prozent, im August waren es zwei Prozent. Dies, erklärt es Andreas Bräutigam, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Freising, habe vor allem saisonale Gründe. So stellten Unternehmen nach den Ferien wieder vermehrt Leute ein. "Zum anderen beginnen viele junge Menschen, die im Sommer arbeitslos gemeldet waren, eine Berufsausbildung oder besuchen weiterführende Schulen", so Bräutigam.

Gute Chancen auf einen Job hat man derzeit im Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit bei 1532 offenen Arbeitsstellen in allen vier Landkreisen. Im produzierenden Gewerbe waren im September 1132 Stellen vakant, bei den Handels-, Vertriebs- und Tourismusberufen waren 914 bei der Agentur für Arbeit gemeldete Stellen zu vergeben - darunter allein 537 in den Verkaufsberufen.