31. Juli 2019, 22:00 Uhr Sommerflaute Arbeitslosigkeit nimmt im Landkreis Ebersberg leicht zu

Der Sommer macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar: Nachdem die Zahl der Arbeitslosen im ersten Halbjahr kontinuierlich gesunken ist, stieg die Arbeitslosigkeit im Juli leicht an, wie die Arbeitsagentur mitteilt. Im Landkreis Ebersberg stieg die Arbeitslosenquote von 1,7 Prozent im Vormonat auf einen aktuellen Wert von 1,8 Prozent an. Dennoch fällt der Vergleich zum Vorjahr immer noch positiv aus: Vor zwölf Monaten errechnete sich noch eine Quote von 1,9 Prozent. Insgesamt waren im Sommermonat 1458 Ebersberger auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, 126 mehr als im Vormonat, dazu zählten auch 153 Jugendliche unter 25 Jahren. 607 Personen meldeten sich neu arbeitslos. Im Gegenzug konnten 482 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden. Viel Bewegung herrschte auf dem Ebersberger Ausbildungsmarkt: Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2018 meldeten die Unternehmen der Agentur für Arbeit 716 offene Ausbildungsstellen im Landkreis. Davon waren im Juli 2019 noch 304 Stellen unbesetzt. Im selben Zeitraum machten sich 545 Jugendliche mithilfe der Berufsberatung ihrer Arbeitsagentur auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Von ihnen hatten zuletzt bereits 415 Personen eine berufliche Perspektive entwickelt.

"Während der Sommermonate beobachten wir jedes Jahr eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit. Sie ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen: Zum einen registrieren wir die üblichen Kündigungen zum Quartalsende. Zum anderen melden sich nach Beendigung der Ausbildung oder zum Abschluss des Sommersemesters viele junge Leute erstmals arbeitslos. Entsprechend steigt die Jugendarbeitslosigkeit kurzfristig an", erklärt Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising, die auch für den Landkreis Ebersberg zuständig ist. "Erfahrungsgemäß relativiert sich die Zahl der arbeitslosen jungen Men-schen in den nächsten Monaten aber wieder. Denn der regionale Arbeitsmarkt ist weiterhin auch für derartige saisonale Schwankungen gerüstet."