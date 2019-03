6. März 2019, 21:46 Uhr Solokünstler im Martinstadl Pierrot und der Mond

Matthias Schorn ist Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker und spielt demnächst in Zorneding.

Kulturverein Zorneding-Baldham präsentiert Klarinettenmusik

Im fünften Konzert im 37. Kammermusikzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham geben sich Solokünstler internationalen Rangs ein Stelldichein. Am Sonntag, 10. März, treffen Matthias Schorn, Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker, und Clemens Hagen, Mitglied des legendären Hagen Quartetts im Martinstadl aufeinander. Das Konzert wird von BR Klassik aufgezeichnet. Zusammen mit dem Pianisten und Künstlerischen Leiter des Kulturvereins, Oliver Triendl, präsentieren sie die beiden wohl berühmtesten Klarinettentrios der Literatur: das "Gassenhauer-Trio" opus 11 des 27-jährigen Ludwig van Beethoven und das späte Trio opus 114 von Johannes Brahms; außerdem zwei Duo-Werke von Claude Debussy: die hochvirtuose "Première Rhapsodie" für Klarinette und Klavier, 1909 als Prüfungsstück des Pariser Conservatoire entstanden, und die späte Cellosonate mit dem Untertitel "Pierrot fâché avec la lune".

Matthias Schorn ist seit 2007 Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker. Sein Studium absolvierte er an der Wiener Musikuniversität. 2005 wurde er Solo-Klarinettist des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, 2006 bei den Münchner Philharmonikern und 2007 beim Orchester der Wiener Staatsoper. Er spielte mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem Münchener Kammerorchester, der Wiener Kammerphilharmonie, den London Mozart Players und der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg. Er gründete das Trio Marc Chagall, das Theophil Ensemble Wien und das Crossover-Ensemble Faltenradio. Der Cellist Clemens Hagen stammt aus einer Salzburger Musikerfamilie und begann mit acht Jahren sein Studium am Mozarteum. Später wechselte er an das Basler Konservatorium. Er erhielt 1983 den Spezialpreis der Wiener Philharmoniker sowie den Karl Böhm Preis. Als Solist spielte Hagen unter anderem mit den Berliner und den Wiener Philharmonikern, dem Concertgebouw Orchester Amsterdam und dem Cleveland Orchestra. Als Mitglied des Hagen Quartetts seit mehr als 30 Jahren, hat er für die Deutsche Grammophon mehr als 45 CDs eingespielt. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen unter anderem Leonidas Kavakos, Maxim Vengerov, Christian Tetzlaff, Evgeny Kissin, Mitsuko Uchida. Mit Paul Gulda hat Clemens Hagen sämtliche Werke von Beethoven für Violoncello und Klavier aufgenommen.

Der Pianist Oliver Triendl ist seit 2003 Künstlerischer Leiter des Kulturvereins Zorneding-Baldham. Rund 100 CD-Einspielungen belegen sein Engagement für seltener gespieltes Repertoire und seinen Einsatz für zeitgenössische Werke. Triendl ist gefragter Gast auf Festivals und in zahlreichen Musikmetropolen Europas sowie in Nord- und Südamerika, Südafrika und Asien. 2006 gründete er das Internationale Kammermusikfestival "Classix Kempten" in Kempten/Allgäu. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten können im Ticketshop unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de oder bei Steffi's Schreibwaren im Birkenhof, Zorneding, gekauft werden; Abonnements erhalten gibt es über Heide Schneider (08106) 2 21 54.