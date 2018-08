24. August 2018, 21:59 Uhr Skulpturenprojekt Brot für die Seele

Walter Brilmayer enthüllt zwei Bronzeplatten des Münchner Bildhauers Thomas Breitenfeld und besucht die vom Graffitikünstler Daniel Mann gestaltete Wand im Skaterpark. Ebersbergs Bürgermeister betont die Bedeutung von Kunst im öffentlichen Raum

Von Johanna Feckl, Ebersberg

Die Fransenränder in der Mitter der zwei Platten glitzern. Irgendwie. Eigentlich kommt es mehr einem Schimmern gleich, etwas einheitlicher und konstanter also als ein Glitzern - als ob sich Sonnenstrahlen darin reflektieren und damit sagen wollten "Obacht Leute, schaut mal alle hier her". Ein Blickfang. Einer steht im Klosterbauhof vor dem Klostertor. Der andere im Stadtgarten. An Orten also, die jeder einfach so besuchen kann. Und genau darum soll es ja auch gehen.

Seit Donnerstag sind die zwei Skulpturen des Münchner Bildhauers und Bronzegießers Thomas Breitenfeld enthüllt. Der Ebersberger Kunstverein hat sich in diesem Jahr dafür entschieden, dem 35 Jahre alten Künstler den Auftrag für das jährliche Skulpturenprojekt zu geben. Seit einigen Jahren schon sucht der Verein jedes Jahr einen Künstler oder eine Künstlerin aus, dessen Werke in Kooperation mit der Stadt Ebersberg an einem öffentlichen Ort aufgestellt werden, jeweils für etwa ein Jahr. "Wir sind sehr glücklich, dass wir Thomas Breitenfeld so kurzfristig für das diesjährige Projekt gewinnen konnten", sagte die zweite Vereinsvorsitzende Geraldine Frisch bei der Enthüllung der Kunstwerke.

Éin Jahr lang werden die Bronzeskulpturen zu sehen sein. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Ursprünglich hatte der Verein einen anderen Künstler im Blick. Aus zeitlichen Gründen musste die Zusammenarbeit letztlich aber doch vertagt werden. Und dann erschien, per Kontakt über ein paar Ecken, Thomas Breitenfeld auf dem Plan. Ein sehr glücklicher Zufall für alle Beteiligten, vor allem für die Stadt Ebersberg, die nun mit solch außergewöhnlichen Kunstwerken bestückt ist.

"Ich bin froh, dass der Kunstverein auch dieses Jahr wieder so ein gutes Projekt ausgewählt hat", sagte Ebersbergs erster Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU). Er war auch in den Klosterbauhof gekommen, um Skulptur 1, so der Name, zu enthüllen. Danach ging es die wenigen Meter hinüber zum Stadtpark, wo dieselbe Prozedur mit der zweiten Bronzeskulptur stattfand. Wobei "enthüllen" vielleicht ein bisschen viel gesagt ist: Beide Kunstwerke sind an den Seiten mit Eisenstangen befestigt, darum herum war ein rot-weißes Absperrband gewickelt, das Brilmayer mit einer schwarzen Schere durchschnitt.

Wenige Zentimeter oberhalb des Absperrbands erstrecken sich zwei Platten aus Bronze. Etwa einen Meter Höhe misst die im Klosterbauhof. In der Mitte der Platte prangt ein Loch. Grob hat es die Form eines Rechteckes, zwei Seiten länger als die beiden übrigen. Zu den Rändern des Loches hin wird die Bronzeplatte dünner, heller, schimmernder, filigraner. Es wirkt, als ob man ein paar Zacken mit einem Fingerschnippen herausbrechen könnte. Die Skulptur ist so platziert, dass man das Tor des Klosterbauhofs erblickt, wenn man von der anderen Seite hindurchsieht.

Nur weil aus zeitlichen Gründen die Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler vertagt werden musste, sind nun zwei Bronzeskulpturen des Münchner Bildhauers Thomas Breitenfeld in Ebersberg ausgestellt. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Folgt man dieser Blickrichtung, steht ein paar hundert Meter weiter das zweite Werk von Breitenfeld. Hier ist die Platte etwas größer, dunkler zu den Rändern hin, das Loch in der Mitte kleiner. An einer Stelle ist es sogar so klein, dass sich die zerfaserten Bronzestücke links und rechts vom Loch in der Mitte zaghaft berühren. Die Form der Aussparung erinnert an eine Landkarte. Als würde das Loch die Kontur eines Landes bilden, die Bronze drumherum Wasser. Kurz blinzeln. Und auf einmal erkennt man in der Mitte Wasser, außen herum Land. Mal so, mal anders - es ist Zufall, was der Betrachter entdeckt. In jedem Fall sieht man durch das Loch hindurch den oberen Teil des Kirchturms dahinter.

Eigentlich sind die Bronzeskulpturen Fehlgüsse. Schließlich durchbrechen beide Platten zwei Löcher, mit ausgefransten Rändern und ungleichmäßiger Form. "Aber wenn man versucht, den Fehler zu steuern, dann ist es kein Fehler mehr", erklärte Breitenfeld. Unkontrollierte Zufälle nennt er das: Die Bedingungen beim Guss, also welches Material, wie viel davon, Qualität und Beschaffenheit, das alles lässt sich kontrollieren. Bei der Art von Breitenfelds Guss für die Skulpturen ist zudem von Vornherein klar, dass sich die flüssige Bronze so verteilen wird, dass mittig ein Loch entsteht. Wieder Kontrolle. Aber wie das Loch aussieht, ob es eine zarte Brücke geben wird, wie bei der Platte im Stadtpark, oder ob eher eine klaffende Wunde entsteht, wie bei der Klosterbau-Skulptur, das entscheidet tatsächlich der Zufall.

Und dass der Graffitikünstler Daniel Man eine Wand im Skaterpark gestaltet hat, lag an einem E-Mail-Irrläufer. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Die Festgesellschaft mit Kunstverein und Bürgermeister begab sich dann noch zu einer dritten Station, nämlich zum Skaterpark. Dort hat der international bekannte Künstler Daniel Man vor einigen Wochen mit Graffitibildern eine drei Meter hohe und acht Meter lange Wand verschönert. Auch hier spielte der Zufall eine Rolle: Wenn Geraldine Frisch vom Kunstverein auf der Suche nach einem Künstler nicht aus Versehen an alle Kontakte des Vereins eine E-Mail gesandt hätte, dann hätte der Mann, der schließlich den den Künstler vermittelte, diese E-Mail nie gelesen. Denn unter den Adressen, an die Frisch ihre Nachricht eigentlich schicken wollte, war die des Mittelmannes nicht.

Brilmayer zeigte sich begeistert, sowohl von den Skulpturen als auch von der Graffitiwand. Es sei wichtig Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen, auch in einer Kleinstadt. An solchen Projekten werde aber immer als erstes gespart, wenn es gilt, irgendwo zu sparen. "Das ist schade", sagte Brilmayer Denn: Der Mensch lebe nicht nur von Brot, ein lebenswertes Leben brauche schon noch mehr - Kunst zum Beispiel.

Die Bronzegüsse von Thomas Breitenfeld stehen ein Jahr lang im Klosterbauhof und im Stadtgarten.