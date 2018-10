18. Oktober 2018, 22:15 Uhr Skibasar Glonn

Der Skibasar des Wintersportvereins (WSV) Glonn findet in diesem Jahr am Samstag, 10. November, von 9 bis 11 Uhr in der Schulturnhalle, Klosterweg 10, statt. Es kommt nur geprüftes Sportmaterial sowie saubere Bekleidung zum Verkauf. Listen können von Samstag, 20. Oktober, an, unter der Mail-Adresse wsv-skibasar2018@wsvglonn.de angefordert werden. Am Freitag, 9. November, von 18 bis 19.30 Uhr erfolgt die Annahme der Artikel.