Singspiel in Vaterstetten

Die Musikschule Vaterstetten führt am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr in der evangelischen Petrikirche in Baldham ein weihnachtliches Singspiel auf. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Matthias Gerstner erklingt das Stück "Drei Engel auf dem Dach" von Andreas Hantke. Mit dabei sind der Kinderchor Crescendo, Gesangssolisten und ein Blockflöten-Duo, das von Sonja Haller einstudiert wurde. Der Eintritt ist frei. Die Musikschule freut sich auf viele kleine und große Besucher.