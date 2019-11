Ein Meditationskonzert veranstaltet der Männerchor des Singkreises Forstern am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der Grund- und Mittelschule Forstern. Zu hören gibt es der stillen Jahreszeit angemessene Chorsätze, solistische Lieder, Flötisten- und Gitarrenstücke. Höhepunkt wird der Auftritt des Männerchors A l'octava aus Mallorca sein. Karten für zehn Euro gibt es an der Abendkasse. Reservierungen werden unter (08124) 77 33 entgegengenommen.