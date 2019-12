Einen zweitägigen musikalischen Weihnachtsmarkt veranstaltet der Singkreis Forstern unter der Leitung von Konrad Huber nun in der Grund- und Mittelschule Forstern. Er wird zum einen in der Aula und im Innenhof stattfinden. Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag, 7. Dezember, um 16 Uhr von den Kinderchören des Singkreises mit dem wunderschönen Weihnachtsmusical "Die vier Kerzen". In Anschluss daran wird ein Zauber-Nikolaus die Zuschauer in seinen Bann ziehen. Für musikalische Unterhaltung auf dem Weihnachtsmarkt sorgen ab 17.30 Uhr das pfiffige Kunterbunt-Orchester und ein "Bayrischer Advent". Am Sonntag, 8. Dezember, wird das abwechslungsreiche Programm um 14 Uhr vom Kunterbunt-Orchester und Kinderchören eröffnet. Gleich im Anschluss daran werden diese nochmals das Musical "Die vier Kerzen" aufführen. Der Singkreis Forstern, der Gospelchor Pastetten und die Chöre Ubi Caritas sowie das Vokalensemble Canto Vivace werden ab 16 Uhr auf die Adventszeit einstimmen. An beiden Tagen bieten diverse Holzbuden neben Glühwein und Lebkuchen auch herzhafte Leckereien an. Die Sängerinnen und Sängern verkaufen Plätzchen, Marmeladen, Liköre sowie weihnachtliche Gestecke, deren Erlös für die Chorarbeit bestimmt ist. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegen genommen.