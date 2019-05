30. Mai 2019, 22:10 Uhr Singkreis Forstern Konzert im Kloster

Unter der Schirmherrschaft der Bayrischen Regierungspräsidentin Maria Els veranstaltet der Singkreis Forstern am Sonntag, 2. Juni, in der barocken Kirche des Karmelitenklosters Reisach bei Oberaudorf ein klassisches Konzert: Im ersten Teil werden die Nymphenburger Streichersolisten das bekannte Werk "Die Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi erklingen lassen. Im zweiten Teil wird der große Konzertchor des Singkreises unter der Leitung von Konrad Huber die "Sunrise Mass", eine Komposition von Ola Gjeilo, aufführen. Das zeitgenössische Werk des Norwegers erinnert mit seinen schönen harmonischen Klängen an melodische Filmmusik. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Eintrittskarten zu 15 Euro sind sowohl im Vorverkauf unter (08124) 77 33 oder per Mail an konrad.huber.musik@t-online.de als auch an der Abendkasse erhältlich.