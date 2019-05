2. Mai 2019, 21:57 Uhr Singkreis Forstern Haydns "Schöpfung"

Mit der "Schöpfung" von Joseph Haydn präsentiert der Singkreis Forstern das zweite große Chor- und Orchesterkonzert seines Jahresprogramms. Das Konzert, entstanden in Zusammenarbeit des Singkreises unter Leitung von Konrad Huber mit der Hochschule für Musik in Nürnberg, findet am Sonntag, 5. Mai, in der Kirche Mariae Heimsuchung Forstinning statt. Es beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich, Reservierungen werden unter (08124) 77 33 oder unter konrad.huber.musik@t-online.de entgegen genommen.