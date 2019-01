9. Januar 2019, 21:53 Uhr Singer-Songwriter-Konzert Bild- und Klangwelten

Zu einem "Sisoko", einem Singer-Songwriter-Konzert mit mehreren Akteuren - lädt der Ebersberger Kunstverein am Freitag, 11. Januar, ein. Inmitten der "Top-Ten"-Ausstellung werden fünf Musiker das Publikum in klangvolle Welten entführen. Mit dem Duo Saitenfeder geht es auf eine Achterbahnfahrt durch die großen Gefühle des Alltags. Manuel Winhart, Singersongwriter aus Forstinning, fesselt mit Gitarrenmusik und selbstgeschriebenen Texten, Carmina Reyes aus München beschenkt die Zuhörer mit sanfter Stimme und verträumten Kompositionen, und Antonio Oinotna, ebenfalls aus München, zieht durch seine Präsenz in den Bann. Geöffnet ist die Galerie des Kunstvereins von 18 Uhr an, Konzertbeginn ist um 20 Uhr.