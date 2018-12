18. Dezember 2018, 22:05 Uhr Silvesterkonzert Blasmusik in Zorneding

Freunde konzertanter Blasmusik aufgepasst: Die Freiwillige Feuerwehr Zorneding lädt wieder zum Silvesterkonzert mit dem Blasorchester Münsing. Die hochkarätige Musikkapelle pflegt seit mehr als 50 Jahren die Tradition der anspruchsvollen Weihnachts- und Silvesterkonzerte. Unter ihrem Dirigenten Michael Kavelar bieten die Münsinger ihren Zuhörern ein eindrucksvolles Programm festtäglicher Musik, wobei Freunde moderner Arrangements wie auch Liebhaber von Konzertmärschen, Polkas und klassischer Musik auf ihre Kosten kommen. Im ersten Teil spannt sich der Bogen vom "Pilgerchor" aus dem "Tannhäuser" über "Rosen aus dem Süden" und "La Storia" bis zum "Königsmarsch". Im zweiten Teil geht es weiter mit "Abel Tasman", der "Feinschmecker Polka", dem "Studentenleben", dem "Kaiserin Sissi Marsch" bis "Rock it!", "Backdraft" und "Toto in Concert". Das Silvesterkonzert findet statt am Samstag, 29. Dezember, um 20 Uhr, im Martinstadl. Karten zum Preis von 14 Euro gibt es bei Schuhtechnik Josef Huber, Lindenstraße 2, in Zorneding.