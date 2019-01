28. Januar 2019, 21:47 Uhr Sieben Auftritte Die Schäffler tanzen in Ebersberg

Auch in Ebersberg hat der Schäfflertanz eine inzwischen mehr als 40-jährige Tradition. 1977 hat Ludwig Margraf die Schäfflerzunft Aschheim erstmals nach Ebersberg eingeladen. Seitdem tanzen sie hier alle sieben Jahre auf Einladung des Bundes der Selbständigen (BdS) - so auch in diesem Jahr: Am Samstag, 2. Februar, sind sie in der Kreisstadt gleich an sieben Stationen zu erleben: 9 Uhr Volksbank, 9.30 Uhr Einkaufszentrum e-Einz, 10 Uhr Bäckerei Freundl, 10.30 Uhr Modehaus Schug, 11 Uhr Rathaus, 11.30 Uhr Edeka Peschel und 12 Uhr im Gasthof Huber Oberndorf.