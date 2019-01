8. Januar 2019, 21:58 Uhr Sicherheitsdienst beauftragt Kontrolle für Obdachlose

Kirchseeon reagiert auf Zwischenfälle in Unterkünften

Der Markt Kirchseeon will für mehr Ordnung in seinen Obdachlosenunterkünften sorgen und einen Sicherheitsdienst mit der Überwachung beauftragen. Das hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung beschlossen. Hintergrund ist, dass es immer wieder zu Zwischenfällen in den beiden Einrichtungen in der Siedlerstraße kommt. Dort stellt der Markt zwei alte Wohnungen, die demnächst zum Abriss anstehen, für Bedürftige bereit. Allerdings sorgen unter anderem sogenannte "Fremdschläfer", die eigentlich gar kein Aufenthaltsrecht haben, für Probleme. Auch sei es bereits zu Handgreiflichkeiten gekommen, wie Bürgermeister Udo Ockel (CSU) am Montagabend im Gremium sagte. "Vor kurzem ist ein Bewohner von einem anderen Mann bedroht worden, der dort eigentlich gar nichts zu suchen hatte."

Um die Missstände aufzuspüren und auch die Bewohner zu schützen entstand die Idee, bei Bedarf einen Sicherheitsdienst einzusetzen, der außerhalb der üblichen Zeiten Kontrollen vornimmt, heißt es in der Sitzungsvorlage. Doch bislang waren dem Markt die Hände gebunden, da die Obdachlosenunterkünfte den Status normaler Mietwohnungen haben - und unangekündigte Kontrollen somit nicht erlaubt waren. In Absprache mit dem Landratsamt hat der Gemeinderat nun aber beschlossen, die Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte zu ändern. Dadurch darf künftig ein von der Marktgemeinde beauftragter Sicherheitsdienst auch unangemeldet nach dem Rechten sehen.

Wie Angela Paschiller vom Sachgebiet Soziales, Kinder und Senioren erklärte, sollen die Kontrollen zunächst für ein halbes Jahr getestet werden. Vorgesehen sind zwei Einsätze pro Woche, jeweils zu verschiedenen Zeiten. Auch am Wochenende soll verstärkt kontrolliert werden, da es hier am häufigsten zu Problemen komme. Den Markt Kirchseeon wird die Überwachung zwischen 450 und 650 Euro im Monat kosten. Der Gemeinderat war einstimmig dafür.