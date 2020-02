Rondo Vocale, ein Chor für anspruchsvolle A-cappella-Musik aus Vaterstetten, gibt am Samstag, 15. Februar ein Faschingskonzert. Denn Rondo Vocale, der im Herbst seinen 15. Geburtstag feierte, will darauf aufmerksam machen, dass Singen meist eine fröhliche Angelegenheit ist. "Narrenfahrt" lautet das Motto des Konzerts und auch der Titel eines altdeutschen Programmlieds von Max Bruch. Doch wie immer unternimmt der Chor eine rasante Fahrt durch alle Stilrichtungen von Madrigal bis Rock. Den Schwerpunkt bilden diesmal Werke von Oliver Gies und witzige Arrangements von Carsten Gerlitz. Gestaltet wird das Konzert von 33 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Kathrin Schiele-Kiehn. Es findet statt um 19 Uhr im Festsaal des Seniorenwohnparks, Fasanenstraße 24, sowie tags darauf um 18 Uhr in der Kulturetage der Riem-Arkaden. Der Eintritt ist jeweils frei.

