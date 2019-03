28. März 2019, 22:02 Uhr Seniorenwohnpark Vaterstetten Die Vielfalt der Streicher

Was sie alles können, zeigen die Streicher der Musikschule Vaterstetten am Samstag, 30. März, bei einem Konzert im Saal des Seniorenwohnparks. Es erklingen Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass - solistisch und in Ensembles. Auftreten werden unter anderem Preisträger des Wettbewerbs "Podium Junge Musik 2018", etwa Anna von Stein und Rafael Preisenberger an der Violine sowie der junge Cellist Simeon Kovac.

Benedikt Breinl wird mit drei erwachsenen Schülern im Celloquartett spielen, und auch Schülerinnen und Schüler von Marta Dachowska, Mirjam Sendtner und Julia Pfänder werden das Programm bereichern. Höhepunkte aber werden die großen Ensembles sein: Unter der Leitung von Silvia Schmidbaur musizieren die Streicherlinge, und das Jugendorchester Con Brio wird den berühmten Kanon von Johann Pachelbel spielen. Das Jazz-Ensemble Strings, Drums & More präsentiert eine Eigenkomposition von Susanne Howard unter Leitung der Komponistin höchstselbst. Der Eintritt ist frei.