Am Sonntagmittag sind einem Bewohner des Seniorenheimes Markt Schwaben beim Zubereiten seines Mittagsessens Apfelringe in seiner Bratpfanne angebrannt. Der entstandene Rauch löste die Feuermelder aus, was zur Alarmierung der Feuerwehr Markt Schwaben mit etwa zehn Mann, eines Rettungswagens und einer Polizeistreife führte. Das Zimmer des Bewohners war laut Polizei nach kurzem Lüften wieder bewohnbar, Sachschaden entstand nicht.