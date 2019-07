25. Juli 2019, 21:47 Uhr Selbstgenäht Agendagruppe verteilt Brotbeutel

Selbstgenähte Brotbeutel verteilt die Ebersberger Agendagruppe "Konsummuster, Energie, Gesundheit und Lebensstil" am Samstag, 27. Juli, von 8 Uhr an vor der Bäckerei Freundl in der Heinrich-Vogl-Straße 10 in Ebersberg. Die Beutel wurden von den Agenda-Mitgliedern selbst genäht, gewaschen und mit dem Schriftzug "Brot" bedruckt. Ziel der Aktion sei es, so teilt die Gruppe mit, dass Brot, Semmeln und Brezen künftig nur noch in den wiederverwendbaren Beuteln den Laden verlassen. Denn Papiertüten werden meist nur einmal verwendet, für ihre Herstellung wird aber viel Wasser und Holz benötigt. Die Verteilaktion endet um 10 Uhr - oder wenn der letzte Beutel weg ist.