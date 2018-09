26. September 2018, 22:03 Uhr Sehenswert Atomteilchen des Selbst

Die Glonner Ausstellung "Facettenreich" vereint in Bernadette Möllmann und Inge Zuck zwei Künstlerinnen, die beide dem ungebremsten Spiel mit Intuition und Material huldigen

Von Alexandra Leuthner, Glonn

Rost. Acryl. Kaffee. Papier in Fetzen. Harz. Tischläufer. Bitumen. Leder. Leinwand. Goldfinger. Kohle. Lösungsmittel. Licht. Luft. Farbe. Freiheit - Bilder.

Bilder, die zusammengesetzt sind, und solche, die etwas im Kopf des Betrachters zusammensetzen, solche, die sich auflösen in ihre Bestandteile, und solche, deren Summe ein großes Ganzes ergibt. Die Bilder von Bernadette Möllmann und Inge Zuck sind vieles und vereinigen viele Bestandteile in sich. Eines aber sind sie nicht: eindeutig oder leblos. Und vor allem nicht: langweilig.

"Sam, der Klavierspieler". (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Darin ähneln sich die Werke der zwei Künstlerinnen, die beide in Bruckmühl zu Hause sind, aber per Facebook zueinander gefunden und festgestellt haben, dass sie nur ein paar Häuser voneinander entfernt wohnen. Bei beiden entstehen die Werke, die sich aufs Schönste in der Glonner Klostergalerie ergänzen, in einem intuitiven Prozess, bei dem zu Beginn nicht allzu viel feststeht. "Ich weiß nur die Größe, ob ich Leinwand oder Holz verwende, und ob es eine Collage werden soll oder nicht", sagt Möllmann, die Rheinländerin, die es in den späten 80er Jahren als knapp Dreißigjährige nach Bayern verschlagen hat und die das "R" immer noch so spricht, als schriebe man es mit "ch". Vor 20 Jahren hat sich die Mutter zweier längst erwachsener Töchter der Kunst verschrieben, vielleicht war es auch zu jener Zeit, als sie festgestellt hat, dass Bilder, die sie berühren, ihr beinahe so etwas wie Übelkeit verursachen, mindestens aber Herzklopfen. "Ich will dass jedes meiner Bilder so ist, so, dass man sich eigentlich nicht von ihm trennen möchte." Abgesehen davon ist Bewahren, Stehenbleiben so gar nicht Möllmanns Ding. Seit ihren ersten Erfahrungen mit Aquarellmalerei hat sie sich bei Künstlern im In- und Ausland weitergebildet, unter anderem bei dem Linzer Maler Alfred Hansl, betrieb vier Jahre ein Atelier mit Galerie und ist Mitglied im Kunstverein Bad Aibling.

Inge Zuck und Bernadette Möllmann (von links), lieben die freie Gestaltung. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Und so steckt in jedem ihrer abstrakten Werke mehr als Struktur oder Schattierung, mehr als Farbschüttung oder wie von Zauberhand geschaffene Farbwolken, sondern ihre ganze Seele. Vieles, das sie macht, ist großformatig, meist entscheidet sie sich für eine Farbe, die sie in verschiedene Abstufungen versetzt. Mal ziehen sich wiederholende ornamentale Formen durch, die sie wie in "Kreis des Lebens" per Finger mit Goldpaste höht, mal ist es ein durch Untergrundbearbeitung entstandenes Chaos, das sie zu bändigen versteht - ohne es in Ketten zu zwängen. Auf den Spuren des gesteuerten Zufalls kann es passieren, dass der geneigte Betrachter in aquaramintürkisen "Meerestiefen" aus schimmernden Resinwachs seiner selbst abhanden kommt - oder aber "Auf neuen Wegen", in den Tiefen von Braun-, Schwarz- und Weißtönen längst verloren geglaubten Atomteilchen seines eigenen Ichs wieder begegnet.

"Ring des Lebens". (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Der Freiheit zu gestalten, sich treiben zu lassen von Material und Intuition, frönt auch Inge Zuck. "Ich könnt' mich jetzt nicht mit einer Staffelei an den Chiemsee setzen und sagen, ich mal jetzt den Chiemsee im Abendlicht." Alles was sie macht, komme aus ihrem Bauch, erzählt sie, auch ihre Abneigung gegen die klaren Kanten des Papiers, "die lenken mich nur ab." Seit vier Jahren erst widmet sich die 1960 in Mühldorf geborene promovierte Chemikerin und ebenfalls Mutter zweier - gerade - erwachsener Töchter der Malerei. Die Autodidaktin hat sich von der schlichten Systematik Pinsel-Farbe-Papier schon denkbar weit entfernt. Auch sie schwelgt in der kühnen Kombination von Strukturen - die aus Kaffeepulver, Luftpolsterfolien oder Wellpapier entstehen können - und Farben. Derzeit sind es vor allem Gesichter, die es ihr angetan haben. Keine Porträts, eher Stimmungen, die sie einfängt, zerreißt und neu zusammensetzt. "Jeder Mensch hat doch verschiedene Gesichter, das Daheimgesicht, mit dem er auf der Couch einen Rotwein trinkt, oder das andere, mit dem er vor Kollegen einen Vortrag hält." Durch das Spiel mit den Stoffen entstehen eigenartige Ambivalenzen, gespaltene Persönlichkeiten, ganze Geschichten. Wobei die von "Sam, (dem) Klavierspieler" schon erzählt wurden - und die Silhouette des schwarzen Pianisten vielleicht unter Zutun des Unterbewusstseins aus dem Bild gewachsen ist. "Casablanca war immer einer meiner Lieblingsfilme", erzählt Zuck lachend. Auch sie huldigt der ungewöhnlichen Kombination von Materialien und Farben - Kohle und Acryl etwa - vielleicht ein später Tribut an ihr Chemiestudium. Man kann sich gut vorstellen, dass es raucht und dampft, wenn unter ihren Händen Konturen Konsistenz gewinnen und schillernd aus der Tiefe ihrer Leinwände auftauchen. Sehenswert!

"Facettenreich": Ausstellung von Bernadette Möllmann und Inge Zuck in der Klosterschule Glonn, Vernissage am Freitag, 28. September, um 19 Uhr, Öffnungszeiten: Samstag, 29., 12 bis 18 Uhr, Sonntag, 30., 10 bis 17 Uhr, Mittwoch, 3. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Samstag, 6., 12 bis 18 Uhr und Sonntag, 7., 10 bis 17 Uhr.