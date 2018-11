6. November 2018, 22:23 Uhr Seerosenschule Kicken mit den Profis

Beim Fußballtag spielen 30 Kinder des Poinger Förderzentrums mit Trainern von Drittligist Unterhaching

Von Anna Horst, Poing

Friedlich liegt er da, der grüne Rasen im Sportzentrum Poing, getaucht in goldenes Herbstlicht. Doch die Ruhe wärt nicht lange: "Roooooobert!", tönt es aus 30 Kinderkehlen. Aber sie rufen nicht etwa nach dem Oberhaupt der wohl schrulligsten Familie im deutschen Reality-TV. Nein, sie rufen, weil sie nur eines wollen - Fußball spielen! Und zwar mit zwei Profis: Robert Stjepanovic und David Schneider sind Jugendtrainer des Drittligisten SpVgg Unterhaching. Beim Fußballtag trainieren die beiden einen Vormittag lang die fußballbegeisterten Kids der Seerosenschule, des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Poing.

Mit dem Aufwärmen in der Dreifachturnhalle geht es morgens los. Nach Koordinations- und Mannschaftsspielen dürfen die Kinder dann endlich ran an den Ball. Aber was passiert tatsächlich, wenn man 30 fußballwütige Schüler auf eine Handvoll Bälle loslässt? Richtig, es wird laut und das schwarz-weiße Leder kommt aus allen (un)möglichen Richtungen angeflogen. "Zum Glück konnten wir jetzt auf den Platz rausgehen. Hier kann wenigstens nichts von der Wand abprallen!", sagt Eva Fitscher lachend. Die Lehrerin begleitet die Schüler heute mit ihrer Kollegin Theresa Späth - und muss auch mal eingreifen, wenn es beim abschließenden großen Turnier auf dem Rasen zu Streitereien kommt. "Alles in allem haben die aber einen riesen Spaß", sagt sie.

Robert Stjepanovic kann das nur bestätigen: "Spätestens als der Ball dazu kam, haben alle mitgemacht". Das ist keine Selbstverständlichkeit für die Schüler der Seerosenschule: Das Sonderpädagogischen Förderzentrums unterstützt Kinder mit Schwächen bei der Sprache, dem Lernen und der sozial-emotionalen Entwicklung. Viele von ihnen haben Konzentrations- und Lernstörungen und es fällt so manchem schwer, sich in einer sozialen Gruppe zurechtzufinden. Da Fußball ein Teamsport ist, werden dabei genau diese Fähigkeiten trainiert. "Beim Fußballtag geht es um die Gruppenerfahrung, es ist ein tolles Sozialtraining.

Und natürlich ist es beeindruckend, mit Profis auf dem Platz zu stehen. In denen sehen die Kinder automatisch Vorbilder", erklärt Fritsche. Auf dem Rasen ist nur allzu deutlich zu spüren, dass die Anwesenheit der beiden Jugendtrainer die Kids zu Höchstleistungen animiert: "Wir haben 28 zu zwei gewonnen!" Dass das gegnerische Team diese freche Behauptung nicht einfach auf sich sitzen lässt und lauthals protestiert, tut der allgemeinen Hochstimmung keinen Abbruch.

Doch nicht nur die Schüler profitieren von der Aktion: "Für mich ist es auch etwas Neues, mit Kindern zu trainieren, die bisher nicht so viel mit der Sportart zu tun hatten", sagt Robert Stjepanovic. Der Tag habe aber wieder einmal gezeigt, dass am Fußball einfach jeder Spaß haben kann.

Die Begeisterung für das Projekt hat sich mittlerweile in der ganzen Schule ausgebreitet: "Wir mussten teilweise auslosen, wer mitmachen darf", sagt Späth. Organisiert wird der Tag vom Fußballsozialverein "Aktion Fußballtag", der Kindern aus allen Gesellschaftsschichten eine Basis für ein gemeinsames und verständnisvolles Miteinander geben möchte. 30 Plätze werden an Dritt- bis Sechsklässler vergeben und sind immer heiß begehrt. 2017 habe das Projekt deshalb zweimal stattgefunden, erzählt die Lehrerin. Vielleicht stehen die fußballbegeisterten Kinder der Seerosenschule ja auch dieses Jahr früher als gedacht wieder auf dem Platz.