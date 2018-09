9. September 2018, 22:05 Uhr Schwerpunkt zum Auftakt Lernen im Zeichen der Identität

Die VHS Grafing-Ebersberg präsentiert ihr neues Kursprogramm. Zur Auswahl stehen fast 1 000 Angebote

Von Max Nahrhaft, Grafing

Was Identität ist und wer bestimmt, was sie ist - diese Fragen haben sich ihren Weg von (rechten) Internetforen hinein in die Mitte der Gesellschaft gebahnt. Dorthin, wo die Volkshochschule ihre Kurse anbietet. Deswegen versucht sich die VHS Grafing-Ebersberg zu Beginn ihres Herbst- und Winterprogrammes, das nun vorgestellt wurde, dem Begriff der Identität zu nähern. Dass man dieses Thema an solch zentraler Stelle platziert, habe einer längerer Überlegungen bedurft, gesteht Geschäftsführerin Martina Eglauer, doch es habe sich gelohnt. Und Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne), die sich beeindruckt von der Fülle des Angebots zeigt, sagt: "Inzwischen gehört die VHS zur Identität des Landkreises."

Für das kommende Semester hat die VHS wieder knapp 1 000 Kurse im Angebot. Diese reichen von der klassischen Ölmalerei bis hin zum Internettreff für Seniorinnen und decken die Themenfelder Gesellschaft, Kultur, Sprachen, Gesundheit, Jugend und Digitales ab. Den Auftakt jedoch macht eben der Themenblock Identität. Für den Einstieg ins Semester sind unter anderem deutschlandweit bekannte Dozenten geladen. So stellt David Ranan die Inhalte seines jüngsten Buches "Muslimischer Antisemitismus" vor und Ute Hartenberger referiert zu europäischen Identitäten. Im November wird außerdem der Film "Unter Fremden - eine Reise zu Europas Neuen Rechten" gezeigt. Anschließend findet eine Diskussion zur Identitären Bewegung, einer rassistisch-völkischen Jugendbewegung in ganz Europa, statt. Des Weiteren steht auch die persönliche Identitätsfindung im Vordergrund. Narzissmus wird genauso zum Thema gemacht wie der Begriff von Heimat oder die Rolle des Geschlechts. Der Künstler Gaston Florin präsentiert "Mann spricht Frau", seine Performance zu diesen Stereotypen. "Ich hoffe, dass unser Angebot auf großes Interesse stößt", sagt Eglauer.

Aber auch im regulären Programm finden sich viele neue Kurse für Klein und Groß. Die Jüngsten können mit den bekannten animierten Bären Bim und Bam an Musik und Tanz herangeführt werden oder lernen schon im Grundschulalter Rückenschmerzen vorzubeugen. Jene, die bereits das Erwachsenenalter erreicht haben, erhalten von der VHS Hilfe in Sachen Versicherungsrecht und Finanzen. "Auch zu den Themenfeldern Natur und Umwelt haben wir wieder Vorträge im Programm", sagt Nadine Mafke, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Diesmal läge der Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien.

Die meisten Kurse werden im kommenden Semester zur Gesundheit angeboten. In mehr als 300 Klassen lässt es sich mit Yoga, Qi Gong oder Massageeinheiten entspannen. Die Aktiveren können sich auch für Gymnastik, Faszientraining und weitere Fitnesskurse entscheiden. "Hier wollen wir mit unserem Angebot auf Probleme des modernen Alltags eingehen", so Eglauer: Wer den ganzen Tag im Büro sitze, brauche abends einen sportlichen Ausgleich zum stressigen Job. Neben den schon lange bewährten Sprachkursen zu jeglichen europäischen Sprachen finden sich im Bereich Kultur vor allem Kurse, in denen man seine kreative Seite verwirklichen kann: Geboten sind zum Beispiel Schnupperstunden zur Kalligrafie, Fotokurse, Silberschmieden und kreatives Dekorieren. Auch Tanzkurse zu Stilen wie Tango, Salsa oder Zumba sind wählbar.

Zwar nicht neu, aber dennoch den meisten Landkreisbürgern noch unbekannt ist die Initiative "Bildung für alle!", mit der die VHS auch finanziell Schwachen die Teilnahme an Weiterbildungen ermöglichen möchte. So zahlen Menschen, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, lediglich einen Euro pro besuchter Doppelstunde. Eglauer sagt: "Wir wollen die Hürden senken, damit jeder bei uns mitmachen kann."

Die gesamte Kursauswahl mit Preisen sowie mögliche Vergünstigungen sind im Programmheft zu finden und auf der Internetseite der VHS.