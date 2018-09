14. September 2018, 22:12 Uhr Schwerer Sachschaden Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Zwei Fahrzeuge sind bei einem Unfall auf der Ebersberger Straße am Mittwoch so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen 14.20 Uhr kam aus noch ungeklärter Ursache ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Forstinning, der in Richtung Anzing unterwegs war, in den Gegenverkehr, touchierte dort den Wagen eines 57-jährigen aus der Gemeinde Bockhorn und blieb schließlich auf der Gegenfahrbahn stehen. Der 69-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, um eine medizinische Ursache für den Unfall auszuschließen. Die Schäden werden auf tausend Euro geschätzt.