19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Schwer verletzt Fußgängerin angefahren

Schwer verletzt worden ist eine 56-Jährige am Donnerstag gegen 17 Uhr im Grafinger Straßenverkehr. Der Polizei zufolge wollte die 56-Jährige ihr Fahrrad schiebend die Aiblinger Straße in Richtung Klausenweg überqueren. Dies übersah eine 53-jährige Autofahrerin, die vom Klausenweg nach links in die Aiblinger Straße einbog. Das Auto erfasste die Fußgängerin. Die 56-Jährige wurde gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe des Fahrzeugs und dann zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter wurde sie in die Kreisklinik eingeliefert. Die Aiblinger Straße war während der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten für zirka 40 Minuten vollständig gesperrt.